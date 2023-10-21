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بعد تعادله ضد التعاون

أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد بدوري روشن

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بتراجع كبير في المستوى والأداء خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثره في آخر 3 جولات من دوري روشن السعودي.

تعادل الاتحاد ضد التعاون

ولعب التعاون ضد الاتحاد بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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التعاون والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

أرقام سلبية للاتحاد

واكتفى العميد بحصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط متاحة في دوري روشن السعودي، بعد تعادله أمام الفيحاء والتعاون، وخسارته لديربي جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليفقد الصدارة.

وتُعد هذه السلسلة هي الأطول في تعثرات الاتحاد منذ سنة ونصف، عندما تعادل ضد الفتح، وخسر أمام الهلال والطائي، الأمر الذي تسبب في فقدانه لصدارة دوري روشن السعودي لصالح الزعيم في الجولات الأخيرة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وتراجع العميد إلى المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوميًا بدوري روشن السعودي، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد في آخر 3 مواجهات، ليصل إلى 19 هدفًا، خلف فرق الهلال، النصر والفتح.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، وبات مهددًا بالتراجع إلى المركز الخامس، في حالة فوز النصر والأهلي على حساب ضمك والوحدة اليوم.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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