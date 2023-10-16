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في تصفيات يورو 2024

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
المواطن - فريق التحرير

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قدم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي النصر أداءً سيئًا في مباراة ويلز ضد كرواتيا التي أُقيمت أمس الأحد في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويلز ضد كرواتيا

وخسر بروزوفيتش الكرة في 13 مناسبة، وتسبب في هدف لويلز ضد منتخب بلاده، كما خسر 7 التحامات بدنية من أصل 12، وخسر 3 التحامات هوائية من أصل 3، كما لم ينجح في إكمال أي مراوغة خلال المباراة ونال البطاقة الصفراء.

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بروزوفيتش

وتلقى منتخب كرواتيا الهزيمة الثانية له على التوالي في تصفيات يورو 2024 حيث خسر من منتخب تركيا قبل أيام بهدف دون رد في العاصمة الكرواتية زغرب، ثم خسر من المنتخب الويلزي أمس.

 

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