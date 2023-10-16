أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا

قدم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي النصر أداءً سيئًا في مباراة ويلز ضد كرواتيا التي أُقيمت أمس الأحد في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويلز ضد كرواتيا

وخسر بروزوفيتش الكرة في 13 مناسبة، وتسبب في هدف لويلز ضد منتخب بلاده، كما خسر 7 التحامات بدنية من أصل 12، وخسر 3 التحامات هوائية من أصل 3، كما لم ينجح في إكمال أي مراوغة خلال المباراة ونال البطاقة الصفراء.

وتلقى منتخب كرواتيا الهزيمة الثانية له على التوالي في تصفيات يورو 2024 حيث خسر من منتخب تركيا قبل أيام بهدف دون رد في العاصمة الكرواتية زغرب، ثم خسر من المنتخب الويلزي أمس.