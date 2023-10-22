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شهد تتويجه بلقب كأس الدوريات

أرقام ليونيل ميسي في موسمه الأول مع إنتر ميامي

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
أرقام ليونيل ميسي في موسمه الأول مع إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي شهد تتويجه بلقب كأس الدوريات.

الانضمام إلى إنتر ميامي

ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد منافسة قوية مع ناديي الهلال وبرشلونة الإسباني.

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ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

أبرز أرقام ليونيل ميسي

وشارك ميسي في آخر مباراة رسمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي هذا الموسم والتي انتهت بفوز شارلوت بهدف دون رد، وذلك قبل الحصول على راحة لمدة أسبوع قبل الجولة الاستعراضية في الصين.

وتُعد مباراة شارلوت هي الخامسة على التوالي في الدوري الأمريكي، التي يغيب فيها ليونيل ميسي عن هز الشباك، بعد تسجيله لـ6 أهداف في البطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وبدأ ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير، حيث قاده لتحقيق كأس الدوريات، في أول بطولة بتاريخ النادي، ونجح في تسجيل 10 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق في المسابقة.

وتأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، إلا أن ليونيل ميسي لم يخض اللقاء الذي خسره فريقه أمام هيوستن دينامو للإصابة.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي

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