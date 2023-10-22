أرقام ليونيل ميسي في موسمه الأول مع إنتر ميامي

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي شهد تتويجه بلقب كأس الدوريات.

الانضمام إلى إنتر ميامي

ونجح إنتر ميامي في التعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد منافسة قوية مع ناديي الهلال وبرشلونة الإسباني.

أبرز أرقام ليونيل ميسي

وشارك ميسي في آخر مباراة رسمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي هذا الموسم والتي انتهت بفوز شارلوت بهدف دون رد، وذلك قبل الحصول على راحة لمدة أسبوع قبل الجولة الاستعراضية في الصين.

وتُعد مباراة شارلوت هي الخامسة على التوالي في الدوري الأمريكي، التي يغيب فيها ليونيل ميسي عن هز الشباك، بعد تسجيله لـ6 أهداف في البطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

وبدأ ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير، حيث قاده لتحقيق كأس الدوريات، في أول بطولة بتاريخ النادي، ونجح في تسجيل 10 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق في المسابقة.

وتأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، إلا أن ليونيل ميسي لم يخض اللقاء الذي خسره فريقه أمام هيوستن دينامو للإصابة.