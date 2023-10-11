أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه

كشفت خريطة جديدة لمرض السرطان حول العالم عن البلدان التي لديها أعلى معدلات الوفيات بسبب السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية، فيما أظهرت البيانات والإحصاءات أرقامًا مخيفة ومفزعة عن محاربي السرطان ومستوى انتشاره بالعالم.

البلدان الأكثر إصابة بالسرطان

وتشير الأبحاث إلى أن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الأمراض المزمنة في تركيا أكبر من أي دولة أخرى في العالم، بحسب دراسة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ووصلت معدلات الوفيات في تركيا بسبب السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والرئتين والكبد والكلى إلى أعلى مستوى بين دول العالم، فيما حصلت البلاد على معدل وفيات إجمالي قدره 8.34 من أصل 10، وكانت معدلات الوفيات بسبب السكتة الدماغية (49.06)، ووصلت نسبة وفيات أمراض الرئة (28.02) وهي مرتفعة أيضًا.



ترتيب الدول في معدل الوفيات

وجاءت المجر في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة الوفيات 8.29 لكل 10 أشخاص، فيما تتمتع الدولة غير الساحلية في أوروبا الوسطى بأعلى معدلات الوفيات بالسرطان وأمراض الرئة في المؤشر.

واحتلت المكسيك المركز الثالث، بإجمالي 7.39 حالة وفاة لكل 10 مصابين بالسرطان، وبولندا المركز الرابع، بإجمالي 7.25 وفيات لكل 10 مصابين بالسرطان، تليها لاتفيا (7.21 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، وجمهورية التشيك (7.21 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، وليتوانيا (6.76 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، والولايات المتحدة (6.62 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، واليونان (5.90 وفاة لكل 10 مصابين).

فيما احتلت بريطانيا المركز 25 في القائمة، بينما احتلت أستراليا المركز 37، وحصلت سويسرا على أدنى درجة إجمالية قدرها 2.03 حالة وفاة لكل 10 مصابين، تليها إسرائيل (2.70 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، وإسبانيا (2.75 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، وفرنسا (2.79 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، وأيسلندا (3.06 حالة وفاة لكل 10 مصابين)، والنرويج (3.06 حالة وفاة لكل 10 مصابين).

السرطان السبب الأول للوفاة حول العالم

وبشكل عام، كان السرطان هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ متوسط الوفيات 114 لكل 100 ألف شخص. واستند التحليل، الذي أجراه خبراء في شركة التأمين على الحياة “ويليام راسل”، إلى بيانات منظمة الصحة العالمية من 38 دولة معظمها مرتفعة الدخل.

ونظر الباحثون في معدلات الوفيات الناجمة عن ستة أمراض غير معدية وشائعة الانتشار، مثل السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض الكبد وأمراض الكلى.

أعلى معدل وفيات

وتقتل الأمراض غير المعدية حوالي 41 مليون شخص سنويًّا في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 15 مليونًا من تلك الوفيات تؤثر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا، وأكثر الأمراض انتشارًا هي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. ومع ذلك، فإن صحة الأشخاص وإمكانية حصولهم على الرعاية الصحية يمكن أن تختلف بشكل كبير من مكان إلى آخر، بحسب الدراسة المنشورة.