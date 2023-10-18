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أرقام مميزة لـ تاليسكا بدوري روشن

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
أرقام مميزة لـ تاليسكا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع النصر هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبيه ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تاليسكا يتألق مع النصر

وشارك تاليسكا في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، 4 منهم كأساسي، بمعدل 405 دقائق، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 7 فرص.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وقام تاليسكا بـ7 تسديدات على المرمى بدقة 41.2%، و138 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 82.6%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 74.2%، وقام بـ11 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

ولعب تاليسكا دورًا دفاعيًا أيضًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث قام بافتكاكين ناجحين بدقة وصلت إلى 66.7%، وشتت الكرة 8 مرات، وقطع الكرة مرة، واكتسب 7 أخطاء، وحصل على بطاقتين صفراوين.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة قوية بعد فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيواجه ضمك، يوم 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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