أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور تكريم خاص لـ رونالدو قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي دونالد ترامب يسخر من نتانياهو توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الطفلة فلة أصبحت وحيدة بعد مقتل 14 فردًا من أسرتها في غزة
حقق النجم سلمان الفرج أرقامًا مميزة في مباراة السعودية ونيجيريا الودية التي أُقيمت اليوم الجمعة في البرتغال وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.
ونجح الفرج في الحصول على الأعلى تقييمًا في المباراة حيث سجل هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة بالإضافة إلى لمس الكرة 44 مرة بدقة تمرير وصلت إلى 86%، كما مرر تمريرة مفتاحية واحدة وسدد على المرمى مرة واحدة.
وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، كان الفرج نجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ 60 وذلك بعد مرور 15 دقيقة على دخوله لأرض الملعب.
ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.
ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.