أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا

حقق النجم سلمان الفرج أرقامًا مميزة في مباراة السعودية ونيجيريا الودية التي أُقيمت اليوم الجمعة في البرتغال وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

مباراة السعودية ونيجيريا

ونجح الفرج في الحصول على الأعلى تقييمًا في المباراة حيث سجل هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة بالإضافة إلى لمس الكرة 44 مرة بدقة تمرير وصلت إلى 86%، كما مرر تمريرة مفتاحية واحدة وسدد على المرمى مرة واحدة.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، كان الفرج نجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ 60 وذلك بعد مرور 15 دقيقة على دخوله لأرض الملعب.

ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.