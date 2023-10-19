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أرقام نيمار مع الهلال قبل إصابته بالرباط الصليبي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
أرقام نيمار مع الهلال قبل إصابته بالرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لعدة أشهر، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

إصابة بالرباط الصليبي

وتعثر نيمار وسقط خلال ركضه في مباراة البرازيل ضد أوروغواي عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة.

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وأعلن نادي الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم البرازيلي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر marca

أبرز أرقام نيمار مع الهلال

وانضم نيمار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك معه في 5 مباريات بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 4 أهداف.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

ولعب النجم البرازيلي مباراتين مع الهلال ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في تسجيل هدف أمام ناساجي الإيراني، ليُساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

وخاض نيمار 3 مباريات مع الهلال في دوري روشن السعودي، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 7 فرص، وقام بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 57.1%، ولديه 86 تمريرة ناجحة بدقة 87.8%، وقام بمراوغة واحدة ناجحة.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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