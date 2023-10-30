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لتحقيقها عدة معايير للأبنية المستدامة

أرماح الرياضية أول نادٍ في السعودية يحصل على شهادة LEED

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
أرماح الرياضية أول نادٍ في السعودية يحصل على شهادة LEED
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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حصلت أرماح الرياضية المالكة لأندية بي فت (B_FIT) وأوبتمو (Optimo)، على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة للبناء الجديد (LEED Gold) من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، وذلك لتحقيقها عدة معايير للأبنية المستدامة.

وتعد أندية أرماح الرياضية أول الأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية تحصل على هذه الشهادة، وثانيها على مستوى الشرق الأوسط. وتحقق هذا الإنجاز بعد توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) من أجل دعم تحقيق معايير الأبنية المستدامة خلال مرحلة تصميم وبناء المباني للأندية الرياضية الخاص بها، والذي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 14,000 متر مربع.

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شهادة LEED

وتُمنح شهادة LEED بجميع فئاتها ودرجاتها من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (“USGBC”) تقديرًا للمنشآت بناء على ممارسات التصميم والبناء والعمليات التي تعمل على تحسين البيئة وصحة الإنسان. وتعد هذه الشهادة شهادة تميز دولية والشهادة الأكثر استخدامًا في العالم.

وخلال أعمال التصميم والبناء، سعت أرماح الرياضية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) لتطوير استخدام المبادئ والممارسات الخضراء المستدامة في جميع مراحل المشروع، تماشيًا مع متطلبات (LEED v4) من (USGBC) على التصنيف (BD+C) والذي يدل على اهتمام أرماح الرياضية بتحقيق الاستدامة لمنشآت الشركة التي استفادت من التصميم والبناء الأولي الموفر للطاقة. بالإضافة إلى استخدام المبادرات والحلول الصديقة للبيئة في مجالات تشمل الطاقة والمياه وإدارة النفايات وجودة البيئة الداخلية للمستخدمين وتحسين جودة الحياة.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أوضح فهد بن علي الحقباني، الرئيس التنفيذي لأرماح الرياضية،: ” لقد رسمنا رؤية شركة أرماح الرياضية على أسس متعددة من أهمها التجديد والتطور وخلق أندية ذكية تعتمد على أحدث ابتكارات التكنولوجيا الصديقة للبيئة، لذلك حرصنا أن نتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) كونها شركة رائدة في مجال كفاءة الطاقة، والشريك المناسب الذي سيقدم لنا خبراته التي تصب في رؤيتنا المشتركة لنصل- بإذن الله- إلى هدفنا الأهم وهو بناء وتجهيز أندية بمبانٍ حضارية تتلاءم مع رؤية المملكة 2030″.

من جهته، أكد وليد بن عبدالله الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إستراتيجية (ترشيد) لتمكين أحدث النظم التقنية للقطاعين العام والخاص في مجالات رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وقال الغريري: “انبثقت هذه الشراكة مع أرماح الرياضية لوجود عدة قواسم مشتركة في مبادئ الاستدامة والكفاءة، والتي تُعد من أهم الركائز لـ (ترشيد). وأضاف: “إن توجه أرماح الرياضية بتوظيف التقنيات الذكية في عملياتها، يساهم بحد ذاته في تمكين إيجاد حلول لكفاءة الطاقة بشكل مستدام”.

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