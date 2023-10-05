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تم إرسال القضية لمحكمة كاس

أزمة تلوح في الأفق بين النصر وبيتروس

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
أزمة تلوح في الأفق بين النصر وبيتروس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن محكمة التحكيم الرياضي “كاس” ستنظر في الشكوى المقدمة من اللاعب البرازيلي بيتروس نجم نادي الفتح السابق ضد النصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكان اللاعب البرازيلي أعلن مؤخرًا عن تقديمه شكوى ضد أصفر الرياض بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، مما جعل محكمة “كاس” تحدد يوم 26 أكتوبر للاستماع للشكوى المقدمة من النجم البرازيلي ضد النصر.

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وفي يونيو الماضي، كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن توقيع غرامة جديدة على نادي النصر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسبب قضية النادي مع اللاعب بيتروس.

كواليس أزمة النصر وبيتروس

وقال الشيخي عبر حسابه في منصة “إكس”: “قرر النصر واللاعب البرازيلي إنهاء العقد قبل 10 أشهر من تاريخ انتهائه، تكلفة هذا الإنهاء على نادي النصر كانت 10 ملايين ريال، واتفق الطرفان أن يُخصم من هذه الـ10 ملايين ما سيتقاضاه اللاعب البرازيلي مع ناديه الجديد الفتح، المشكلة بالنسبة لـ النصر هي أن راتب اللاعب مع الفتح هو 94 ألف ريال فقط وبالتالي لن يتم خصم الكثير من الـ10 ملايين”.

الفتح والتعاون - دوري روشن

وأضاف الشيخي: “ما أغضب النصر هو أن اللاعب البرازيلي والفتح وقعا عقدًا جديدًا ببداية الموسم الماضي بمبلغ مرتفع يقترب من 700 ألف ريال شهريًّا، بحسب اعتقاد أصفر الرياض أن هذا العقد الجديد تم إخفاؤه وذلك حتى يدفع النادي العاصمي مبلغًا أعلى من المبلغ المفترض”.

 

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