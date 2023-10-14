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تعرض لها في مباراة البرازيل وفنزويلا

أزمة لـ مانشستر يونايتد بعد إصابة كاسيميرو

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
أزمة لـ مانشستر يونايتد بعد إصابة كاسيميرو
المواطن - فريق التحرير

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تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لأزمة كبيرة، وذلك بعد تأكد إصابة نجمه البرازيلي كاسيميرو الذي شارك مع منتخب بلاده في مباراة فنزويلا فجر أمس الجمعة في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان كاسيميرو تعرض لكدمة في الكاحل خلال مباراة البرازيل وفنزويلا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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مانشستر يونايتد ضد شيفيلد

وسيتابع فريق مان يونايتد حالة كاسيميرو لمعرفة مصير مشاركته من عدمها أمام شيفيلد يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

يذكر أن منتخب الأرجنتين كان خطف صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، من البرازيل وذلك بعد فوز الأرجنتين على باراجواي فجر أمس.

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد باراجواي التي أُقيمت على ملعب المونومينتال بشكل سريع، ونجح نيكولاس أوتاميندي في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، ليسيطر التانجو على أحداث الشوط الأول.

وشارك ليونيل ميسي كبديل عند الدقيقة 53، إلا أنه فشل في هز الشباك، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين ضد باراجواي بهدف دون رد.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الترتيب، لينفرد بصدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن البرازيل صاحبة المركز الثاني.

 

 

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