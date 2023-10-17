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بعد فترة التوقف الدولي

أزمتان لـ الهلال قبل مواجهة الخليج

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
أزمتان لـ الهلال قبل مواجهة الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يستعد نادي الهلال لمواجهة، الخليج يوم الجمعة المقبلة في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية يوم الجمعة.

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ومن المتوقع غياب كل من سلمان الفرج وحسان تمبكتي عن مباراة الخليج بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي مع المنتخب السعودي في فترة التوقف الحالية في أكتوبر.

سلمان الفرج - منتخب السعودية

الهلال في صدارة دوري روشن

وقبل بدء مباريات الجولة العاشرة، يتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 22 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 19 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 13 نقطة، الفيحاء في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط، الخليج في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، الشباب في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، الطائي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد خمس نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

حسان تمبكتي نجم الهلال
تمبكتي – المصدر @Alhilal_FC

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