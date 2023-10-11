أسئلة شائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسئلة الشائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي.

شروط الأهلية

وضمن الاستفسارات، هل ستؤثر الزيادة على شروط الأهلية، حيث أكدت الوزارة أنها لن تؤثر على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لسؤال: كيف يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على الزيادة؟ قالت الوزارة: إنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة لقيام المستفيد بأي إجراء.

وحول هل ستكون الزيادة لشهر واحد أو دائمة، لفتت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه وفقًا لقرار زياد مبلغ المعاش، فإن الزيادة ستكون دائمة مع معاش الضمان، وسيتم التطبيق اعتبارًا من الدفعة القادمة.

تلمس حاجة المواطنين

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

كما تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.