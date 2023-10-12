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بعد نهاية عقده مع ريال مدريد

أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن الأسباب التي دفعته، لإنهاء فترته المميزة مع ريال مدريد الإسباني، والانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتحاد.

كريم بنزيما يكشف الأسباب

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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وقال كريم بنزيما: “عندما بدأ مشروع كرة القدم في السعودية، كان من الواضح مدى ضخامته في كل شيء.. أردت أن أكون جزء من ذلك، وتقديم المساعدة من أجل تقدم كرة القدم للأمام في هذا البلد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وتابع في حوار عبر حساب دوري روشن على منصة “إكس”: “وذلك بالإضافة إلى أن السعودية دولة إسلامية رحبت بي بأذرع مفتوحة، وشعرت بالحب على الفور، وكمسلم، عندما تتواجد في مكة تشعر بالسلام، هذا مكان استثنائي”.

واختتم كريم بنزيما حديثه قائلًا: “يوجد هنا الكثير من الشغف، أنا سعيد بمستوى اللعبة، أنا مندهش من المستوى في السعودية، ففي أوروبا لم نكن نشاهد الكثير من المباريات التي تلعب بالسعودية، ولكن الأمر يحدث الآن”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر spl

بنزيما مع الاتحاد

وشارك كريم بنزيما في 7 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 16 فرصة، وقام بـ15 تسديدة على المرمى بدقة 68.2%، ولديه 7 مراوغات ناجحة.

كما خطف بنزيما الأنظار في بداية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر، إلا أن فريقه ودع المسابقة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الهلال.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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