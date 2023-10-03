أسر التوحد تُقيم مؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل بالرياض “نايف الراجحي الاستثمارية” تستحوذ على حصّة في شركة “فيرون” للتسويق 6 عقوبات تنتظر سباهان أصفهان بعد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي محمد بن سلمان الأكثر تأثيرًا في العالم مستفيد يشكو تأخر الرد على رسالة الاعتراض.. حساب المواطن يعلق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول قلب مها المصري مكسور بعد وفاة ابن أختها وعائلته في زمن الذكاء الاصطناعي 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال المالي متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع تستعد جمعية أسر التوحد لإطلاق مؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابـتـكـار والتكامـل في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري بالرياض.
يُقام المؤتمر بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وسيفتتحه سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود بتواجد عدد من أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء.
يُقدِّم المؤتمر نخبة من المختصين في اضطراب طيف التوحد وخبراء التقنية من كافة أنحاء دول العالم في عدد من الجلسات العلمية والحوارية لاستعراض مضامين هامة حول طرح حلول متكاملة ومتقدمة في قطاع التوحد بالمملكة.
يأتي المؤتمر ضمن سلسلة متتابعة لمبادرات جمعية أسر التوحد التنموية الكبرى التي تهدف لترقية الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم وتمكينهم للحصول على فرص جودة حياة أفضل.
يُتاح الحضور لكل من أراد التسجيل من المختصين والمهتمين وأسر ذوي اضطراب طيف التوحد والعامة.. كما سيكون هناك بث حي مباشر عند انطلاق المؤتمر.
يُذكر أن المؤتمر سيستمر ليومين متتالين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.