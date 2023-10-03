أسر التوحد تُقيم مؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع تستعد ‫جمعية أسر التوحد لإطلاق مؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابـتـكـار والتكامـل في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري بالرياض.

يُقام المؤتمر بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وسيفتتحه سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود بتواجد عدد من أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء.

حلول قطاع التوحد بالمملكة

يُقدِّم المؤتمر نخبة من المختصين في اضطراب طيف التوحد وخبراء التقنية من كافة أنحاء دول العالم في عدد من الجلسات العلمية والحوارية لاستعراض مضامين هامة حول طرح حلول متكاملة ومتقدمة في قطاع التوحد بالمملكة.

مبادرات جمعية أسر التوحد

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة متتابعة لمبادرات جمعية أسر التوحد التنموية الكبرى التي تهدف لترقية الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم وتمكينهم للحصول على فرص جودة حياة أفضل.

يُتاح الحضور لكل من أراد التسجيل من المختصين والمهتمين وأسر ذوي اضطراب طيف التوحد والعامة.. كما سيكون هناك بث حي مباشر عند انطلاق المؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر سيستمر ليومين متتالين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.