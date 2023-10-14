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عيار 21 بسعر 203.87 ريال

أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 سعر 232.99 ريال

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 سعر 232.99 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وتفصيلا، سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.99 ريال، أي ما يعادل نحو 62.13 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.58 ريال، أي ما يعادل 56.95 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.87 ريال، أي ما يعادل 54.37 دولار، وعيار 18 وصل 174.74 ريال، أي ما يعادل 46.60 دولار.

 

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