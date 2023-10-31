أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ210.10 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم بشكل طفيف في مستهل التداولات الصباحية لكنها لا تزال عند نطاقات مرتفعة بفعل تأثر سعر الذهب العالمي بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وبالنظر إلى سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر نجد أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ قرابة 240 ريالاً مقابل 241.30 ريال التي سجلها يوم أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 220.11 ريال مقابل 221.19 ريال يوم أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 210.10 مقابل 211.14 ريال التي سجلها يوم أمس أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل في مستهل التعاملات 180.09 ريال مقابل 180.97 ريال التي سجلها يوم أمس الاثنين.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب المرتفع على الذهب بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع سياسة الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1998.47 دولار للأونصة وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%إلى 2005.60 دولار.

من جهة أخرى بلغت أسعار الذهب الفورية 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة، متجاوزة مستوى 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو مع توافد المستثمرين على السبائك التي تعتبر ملاذا آمنا.

سعر الفضة والبلاتين

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.34 دولاراً، وقفز البلاتين 3.1% إلى 931.96 دولار وربح البلاديوم 0.3% إلى 1125.65 دولار.