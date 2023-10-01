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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫97049 مقابل الريال الواحد 0٫25186

الدولار: 3٫75053 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97933

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76397

دينار أردني: 5٫28547 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي: 12٫12991 مقابل الريال الواحد 0٫08243

الريال القطري: 1٫03008 مقابل الريال الواحد 0٫97080

الدرهم المغربي: 0٫36538 مقابل الريال الواحد 2٫73958

الجنيه المصري: 0٫12112 مقابل الريال الواحد 8٫25655

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