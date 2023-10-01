أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97049 مقابل الريال الواحد 0٫25186
الدولار: 3٫75053 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97933
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76397
دينار أردني: 5٫28547 مقابل الريال الواحد 0٫18920
دينار كويتي: 12٫12991 مقابل الريال الواحد 0٫08243
الريال القطري: 1٫03008 مقابل الريال الواحد 0٫97080
الدرهم المغربي: 0٫36538 مقابل الريال الواحد 2٫73958
الجنيه المصري: 0٫12112 مقابل الريال الواحد 8٫25655