أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫92560 مقابل الريال الواحد 0٫25476
الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74866
دينار أردني: 5٫28712 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي: 12٫12628 مقابل الريال الواحد 0٫08247
الريال القطري: 1٫03004 مقابل الريال الواحد 0٫97084
الدرهم المغربي: 0٫36227 مقابل الريال الواحد 2٫76307
الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24625