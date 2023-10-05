أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫92560 مقابل الريال الواحد 0٫25476

الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74866

دينار أردني: 5٫28712 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫12628 مقابل الريال الواحد 0٫08247

الريال القطري: 1٫03004 مقابل الريال الواحد 0٫97084

الدرهم المغربي: 0٫36227 مقابل الريال الواحد 2٫76307

الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24625