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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫92560 مقابل الريال الواحد 0٫25476

الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74866

دينار أردني: 5٫28712 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫12628 مقابل الريال الواحد 0٫08247

الريال القطري: 1٫03004 مقابل الريال الواحد 0٫97084

الدرهم المغربي: 0٫36227 مقابل الريال الواحد 2٫76307

الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24625

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