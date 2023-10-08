أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫97639 مقابل الريال الواحد 0٫25151

الدولار: 3٫75078 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75937

دينار أردني: 5٫28584 مقابل الريال الواحد 0٫18919

دينار كويتي: 12٫19758 مقابل الريال الواحد 0٫08248

الريال القطري: 1٫03015 مقابل الريال الواحد 0٫97073

الدرهم المغربي: 0٫36851 مقابل الريال الواحد 2٫71635

الجنيه المصري: 0٫12233 مقابل الريال الواحد 8٫17483