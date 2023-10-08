أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ220.82 ريال رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه شكوى بسبب مشاركة البليهي في مباراة الهلال والأخدود خسارة جنوى ضد ميلان بهدف موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة التاسعة تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97639 مقابل الريال الواحد 0٫25151
الدولار: 3٫75078 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75937
دينار أردني: 5٫28584 مقابل الريال الواحد 0٫18919
دينار كويتي: 12٫19758 مقابل الريال الواحد 0٫08248
الريال القطري: 1٫03015 مقابل الريال الواحد 0٫97073
الدرهم المغربي: 0٫36851 مقابل الريال الواحد 2٫71635
الجنيه المصري: 0٫12233 مقابل الريال الواحد 8٫17483