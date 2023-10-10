أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق السعودية تتجه إلى دراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة رولاند كابنر: نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية ليس لدوري روشن .. إنتر ميامي يُرحب بإعارة ليونيل ميسي السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات نظام التداول البديل فلورنتينو بيريز يُنقذ نجم ريال مدريد من الاكتئاب إعلاميون: دعم 80 اتحادًا لاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 لم يأتِ من فراغ تغريم الأهلي 17 ألف ريال بعد الديربي الاتحاد مُطالب بدفع أكثر من 78 ألف ريال
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫96786 مقابل الريال الواحد 0٫25200
الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75786
دينار أردني: 5٫28894 مقابل الريال الواحد 0٫18908
دينار كويتي: 12٫13737 مقابل الريال الواحد 0٫08239
الريال القطري: 1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫36215 مقابل الريال الواحد 2٫76400
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23702