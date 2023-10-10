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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 3٫96786 مقابل الريال الواحد 0٫25200

الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75786

دينار أردني: 5٫28894 مقابل الريال الواحد 0٫18908

دينار كويتي: 12٫13737 مقابل الريال الواحد 0٫08239

الريال القطري: 1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫36215 مقابل الريال الواحد 2٫76400

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23702

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