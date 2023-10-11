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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫97789 مقابل الريال الواحد 0٫25139

الدولار: 3٫75094 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74332

دينار أردني: 5٫28680 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫13309 مقابل الريال الواحد 0٫08242

الريال القطري: 1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076

الدرهم المغربي: 0٫36557 مقابل الريال الواحد 2٫73545

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23879

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