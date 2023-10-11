مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف لحملة الدبلوم انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196.20 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين 3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية قصة حزينة وراء أقراط كيت ميدلتون في اليوم العالمي للصحة النفسية 11 أكتوبر ولم ينقطع الإنترنت عن العالم طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي لقطات جوية تكشف حجم الدمار في غزة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97789 مقابل الريال الواحد 0٫25139
الدولار: 3٫75094 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74332
دينار أردني: 5٫28680 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي: 12٫13309 مقابل الريال الواحد 0٫08242
الريال القطري: 1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076
الدرهم المغربي: 0٫36557 مقابل الريال الواحد 2٫73545
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23879