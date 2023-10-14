أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫94750 مقابل الريال الواحد 0٫25351

الدولار:3٫75147 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02074 مقابل الريال الواحد 0٫97910

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72053

دينار أردني: 5٫28680 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫12227 مقابل الريال الواحد 0٫08250

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫36770 مقابل الريال الواحد 2٫72237

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23152