“دار المركبة” توقع عقداً مع القوات البرية بـ 3.99 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق بمشاركة نجمي الهلال .. صربيا تفقد الصدارة بالخسارة أمام المجر إيطاليا تهزم مالطا برباعية مصر: معبر رفح لن يفتح للأمريكيين إلا بدخول المساعدات غزة 6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تفتح باب القبول بالجوف مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا 3 إنذارات حمراء من الأرصاد
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫94366 مقابل الريال الواحد 0٫25352
الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72179
دينار أردني: 5٫28670 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫03435 مقابل الريال الواحد 0٫08250
الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي: 0٫36769 مقابل الريال الواحد 2٫72242
الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23168