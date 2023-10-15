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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 3٫94366 مقابل الريال الواحد 0٫25352

الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72179

دينار أردني: 5٫28670 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫03435 مقابل الريال الواحد 0٫08250

الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي: 0٫36769 مقابل الريال الواحد 2٫72242

الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23168

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