الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة خطر اتساع صراع غزة حقيقي جدًّا تكميم المعدة نوع واحد فقط والأسماء التجارية وهم لجذب العملاء أعراض السكتة الدماغية لدى النساء منها الحازوقة السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫94366 مقابل الريال الواحد 0٫25352
الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72179
دينار أردني: 5٫28670 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫03435 مقابل الريال الواحد 0٫08250
الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي: 0٫36769 مقابل الريال الواحد 2٫72242
الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23168