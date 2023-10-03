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الدولار الأمريكي سجل نحو 3.7500 ريال

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال السعودي، وفقًا للتحديثات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال السعودي اليوم:

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أسعار الريال السعودي اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال.

وسجل اليورو نحو 3.7500 ريال.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.5771 ريال.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.7709 ريال.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 4.6626 ريال.

وسجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.1393 ريال.

العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فهي كما يلي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.119237 ريال.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0209 ريال.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1340 ريال.

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال.

وسجل الريال القطري حوالي 1.0302 ريال.

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