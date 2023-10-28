أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، كما بلغ سعر خام برنت القياسي عند التسوية 84.27 دولار للبرميل، بزيادة 2.57 دولار، أو 3.1%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.56 دولار، أو 3.1%، إلى 82.60 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط

جاء ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل إمدادات النفط من إيران التي تعد منتج النفط الخام الرئيسي، والتي تقوم أيضًا بدعم حماس بشكل كبير، ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقًا أيضًا على الشحنات القادمة من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.

وارتفعت أسعار النفط، بأعلى مستوى منذ أسبوعين بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتوسع في هجومه البري على غزة هذا المساء، مجددًا مخاوف السوق إزاء انتشار الصراع على نطاق أوسع.

أعلى مستوى لأسعار النفط

ودفع إعلان الجيش الإسرائيلي خام غرب تكساس الوسيط إلى الاستقرار فوق مستوى 85 دولارًا للبرميل بعد جلسة متقلبة شهدت تأرجح الأسعار بحسب تطورات الحرب على غزة.

وواصلت طبول الحرب في عناوين الصحف السياسية التي رفعت أسعار النفط يوم الجمعة اتجاهًا دفع مؤشر التقلب لمدة 30 يومًا إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.

تأثير هجوم غزة

اضطربت أسواق النفط الخام منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس، وارتفعت في البداية بسبب مخاوف من صراع أوسع نطاقًا. ومنذ ذلك الحين فقدت الأسعار هذه المكاسب مع استمرار احتواء الحرب وظهور مخاوف بشأن ضعف الطلب في سوق التعاملات المباشرة. وإجمالًا، ارتفع النفط الخام بنحو 3.3٪ منذ بدء الصراع.

وتأرجح خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين، وهو نطاق أصبح نموذجيًا منذ بداية الصراع. ارتفعت الأسعار في وقت مبكر من الجلسة، وانتعشت الأسعار في نهاية المطاف مسجلة أعلى مستوياتها اليوم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع العمليات.

مقياس الدولار

منذ اندلاع القتال، كانت أسواق العقود الآجلة والخيارات متقلبة أيام الجمعة حيث يحاول المستثمرون قياس كيفية تحديد المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع أي تصعيد ينطوي على خطر ارتفاع الأسعار عند افتتاح السوق في الأسبوع التالي.

تخفي علاوة حرب إسرائيل على غزة في العقود الآجلة جزئيًا الانخفاض الأخير في أسعار بعض التعاملات المادية المباشرة، مما يشير إلى أن الطلب ربما يضعف. كما انخفضت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، في حين أن مقياس الدولار يقترب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع لمعظم المشترين.