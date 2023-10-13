أسعار النفط تقفز بنحو 6%

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قفزت أسعار النفط بنحو ستة بالمائة الجمعة، وحقق خام برنت أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 4.89 دولار أو 5.69 بالمائة إلى 90.89 دولار للبرميل عند التسوية، وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 7.2 بالمائة، وهي أكبر زيادة منذ فبراير.
كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أفضل أداء يومي منذ الثالث من إبريل الماضي بواقع 4.78 دولار أو 5.77 بالمائة لتبلغ 87.69 دولار للبرميل عند التسوية، وأسبوعيًّا قفزت عقود خام نايمكس بـ 5.6 بالمائة للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ إبريل.
ولم يكن للأحداث في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، فإسرائيل ليست منتجًا كبيرًا للنفط. ومع ذلك، يقوم المستثمرون ومراقبو السوق بتقييم كيفية تصعيد الأمر وما قد يعنيه بالنسبة للإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.