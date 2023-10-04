أسعار النفط تنخفض أكثر من 3 دولارات للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي إثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمائة، إلى 87.62 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمائة، إلى 89.18 دولار للبرميل.

وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر.

تراجع الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء: إن مخزونات خام النفط في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأفاد استطلاع أجرته “رويترز” بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف، وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت، اليوم، على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير، وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعًا بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية هذا العام.