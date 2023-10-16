أسعار النفط ستصل لـ 100 دولار للبرميل قريبًا

ارتفعت أسعار النفط فوق الـ 91 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع نطاقًا في المنطقة الغنية بالنفط وتؤدي إلى تقليص إمدادات النفط العالمية.

ارتفاع مؤشر النفط العالم

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، وهو مؤشر النفط العالمي، إلى 91.2 دولار للبرميل في ساعات التداول الآسيوية، اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عن سعر التسوية يوم الجمعة البالغ 90.89 دولار، وكان تداولهم في الجلسة الأخيرة عند 90.77 دولار للبرميل، بحسب موقع قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو المؤشر القياسي الأمريكي، لفترة وجيزة إلى 87.98 دولار، مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 87.68 دولار.

خطر التصعيد في غزة

وارتفع كلا العقدين الآجلين يوم الجمعة الماضي، بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون شخص من مغادرة شمال غزة، مما أثار مخاوف بشأن هجوم بري محتمل من قبل إسرائيل ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديثه لشبكة “سي بي إس”، أمس الأحد، إنه على الرغم من عدم وجود معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى تغير مستوى التهديد، إلا أن هناك خطر تصعيد هذا الصراع.

أسعار النفط ستصل لـ 100 دولار

ويتوقع المحللون في ANZ Research أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على المدى القصير بسبب تزايد خطر التصعيد الإقليمي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان سيكيورتيز “يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الساعات الأربع والعشرين التي منحتها إسرائيل لسكان النصف الشمالي من غزة في بادئ الأمر مطالبة إياهم بالفرار إلى الجنوب”.

وأضاف: “التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما، ولكن إذا حدث اجتياح بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل”.