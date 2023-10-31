أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط المتوسط إلى ​​81 دولارًا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

حركة أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات من المنطقة وتزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 87.45 دولار للبرميل بانخفاض 3.03 دولار أي 3.35%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أي 3.78% ليبلغ 82.31 دولار عند التسوية.

وصعد الخامان 3% يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.

توقعات البنك الدولي

وكان البنك الدولي قال إن من شأن سيناريو الاضطراب البسيط، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميًا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع.

وأضاف أن من شأن سيناريو الاضطراب المتوسط، الذي يعادل تقريبًا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميًا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارًا للبرميل.

أما سيناريو الاضطراب الكبير يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973 والذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين برميل يوميًا، وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75%.