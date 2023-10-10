أسعار تذاكر كأس آسيا 2023

كشفت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس أمم آسيا 2023، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تنطلق في قطر خلال شهر يناير المقبل.

كأس آسيا 2023

وجاء سعر التذاكر في المباراة الافتتاحية كالتالي: “الفئة الأولى 257 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

أما أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات ودور الـ16 كالتالي: “الفئة الأولى 61 ريالًا، الفئة الثانية 41 ريالًا، الفئة الثالثة 25 ريالًا”.

أما أسعار تذاكر مباريات ربع ونصف النهائي فجاءت مكونة من : ” الفئة الأولى 61 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية كالتالي: ” الفئة الأولى 257 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

موعد انطلاق البطولة

يذكر أن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ستنطلق في قطر، بداية من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: “عملية بيع التذاكر في كأس آسيا 2023، تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين”.

وأضاف: ” تم تخصيص باقات متنوعة، حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى”.