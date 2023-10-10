Icon

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة Icon النصر يستأنف ضد إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات Icon النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية Icon فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة الوصول لحل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني Icon أسعار تذاكر كأس آسيا 2023 Icon هازارد يعتزل كرة القدم Icon مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام Icon استرداد مليون ريال مسروقة ومقتل أحد الجناة وإصابة آخر بالرياض Icon مساواة حامل الإقامة المميزة بالمواطن في استقدام العمالة المنزلية Icon حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق في قطر يناير المقبل

أسعار تذاكر كأس آسيا 2023

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
أسعار تذاكر كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس أمم آسيا 2023، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تنطلق في قطر خلال شهر يناير المقبل.

كأس آسيا 2023

وجاء سعر التذاكر في المباراة الافتتاحية كالتالي: “الفئة الأولى 257 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان

مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان

82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد

82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد

أما أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات ودور الـ16 كالتالي: “الفئة الأولى 61 ريالًا، الفئة الثانية 41 ريالًا، الفئة الثالثة 25 ريالًا”.

أما أسعار تذاكر مباريات ربع ونصف النهائي فجاءت مكونة من : ” الفئة الأولى 61 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية كالتالي: ” الفئة الأولى 257 ريالًا، الفئة الثانية 103 ريالات، الفئة الثالثة 30 ريالًا”.

موعد انطلاق البطولة

يذكر أن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ستنطلق في قطر، بداية من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: “عملية بيع التذاكر في كأس آسيا 2023، تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين”.

وأضاف: ” تم تخصيص باقات متنوعة، حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
أخبار رئيسية

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في...

أخبار رئيسية
لقطات لأمطار الباحة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار الباحة اليوم

السعودية اليوم
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
الرياضة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

الرياضة
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
السعودية اليوم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن...

حصاد اليوم
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
السعودية اليوم

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير...

السعودية اليوم
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية
السعودية اليوم

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في...

السعودية اليوم