أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل

كشف النادي الأهلي عن أسعار تذاكر مباراته ضد نادي الوحدة التي تقام يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الأهلي والوحدة

وستقام مباراة الأهلي والوحدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: ” الدرجة الموحدة بـ 20 ريالًا، درجة الممتاز بـ 50 ريالًا، الدرجة الفضية بـ 300 ريال، الدرجة الذهبية بـ 500 ريال”.

ويُمكن حجز التذاكر من هنا.

مباريات الجولة العاشرة بـ دوري روشن

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، يوم الجمعة المقبلة بإقامة 4 مباريات وهم ” التعاون ضد الاتحاد، الأخدود ضد الفيحاء، الهلال ضد الخليج، الفتح ضد أبها”.

وفي يوم السبت المقبل تقام مواجهات ” النصر ضد ضمك، الحزم ضد الرائد، الأهلي ضد الوحدة، الشباب ضد الطائي”.

وتُختتم مباريات الجولة يوم الأحد 22 أكتوبر بإقامة مباراة الرياض والاتفاق.