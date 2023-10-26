أسعار مكياج العروسة قد تصل إلى 30 ألف ريال

تعتبر “ليلة العمر” فرصة كبرى لمالكات وعاملات صالونات التجميل للحصول على مبالغ مرتفعة مقابل مكياج وتسريحة العروس في ليلة زفافها، لكن انتشرت في الآونة الأخيرة أسعار وصفها البعض بـ”الغريبة” وتحمل بعض الاستغلال من جانب العاملات في هذا القطاع.

صالونات وخبيرات المكياج تبرر الأسعار المرتفعة بأسعار المواد وأدوات التجميل أو ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الجهد المبذول مع العروس والذي يصل من ساعة إلى 3 ساعات وأكثر.

قد تصل لـ30 ألف ريال

وقالت خبيرة المكياج منال الدغيثر: إن أسعار مكياج العروسة قد تصل أحيانًا إلى 30 ألف ريال، ولكن متوسط أسعار العرائس 1500 ريال ويختلف باختلاف خبرة الميك آب أرتست.

وتابعت الدغيثر خلال لقائها في برنامج الراصد أن الأسعار تصل إلى 30 ألف ريال، ليرد المذيع عبدالله الغنمي: “30 ألف عشان مكياج ليلة.. راح المهر”!

تفاوت الأسعار

وقالت مستخدمات لمنصة إكس: إن ما يحدد الأسعار هو مركز التجميل وسمعته فهناك مراكز كبيرة، وهناك صالونات صغيرة، كما أن المنتجات وجودتها ونوع الماركة لها دور في تحديد السعر، وكذلك كون الميك أب أرتست تسكن نفس المدينة أو قادمة من مدينة أخرى، وكذلك أحيانًا تطلب العروس حضور الميك أب إلى القاعة أو منزلها لعمل المكياج وليس في مركز التجميل وهي أشياء عديدة تحدد السعر.