Icon

حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY Icon  146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة  Icon وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
متوسط أسعار العرائس 1500 ريال

أسعار مكياج العروسة قد تصل إلى 30 ألف ريال

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
أسعار مكياج العروسة قد تصل إلى 30 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتبر “ليلة العمر” فرصة كبرى لمالكات وعاملات صالونات التجميل للحصول على مبالغ مرتفعة مقابل مكياج وتسريحة العروس في ليلة زفافها، لكن انتشرت في الآونة الأخيرة أسعار وصفها البعض بـ”الغريبة” وتحمل بعض الاستغلال من جانب العاملات في هذا القطاع.

صالونات وخبيرات المكياج تبرر الأسعار المرتفعة بأسعار المواد وأدوات التجميل أو ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الجهد المبذول مع العروس والذي يصل من ساعة إلى 3 ساعات وأكثر.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في شركة سيف

وظائف إدارية شاغرة في شركة سيف

لقطات لمطاردة تماسيح آكلة لحوم البشر بعدما قتلت المئات

لقطات لمطاردة تماسيح آكلة لحوم البشر بعدما قتلت المئات

قد تصل لـ30 ألف ريال

وقالت خبيرة المكياج منال الدغيثر: إن أسعار مكياج العروسة قد تصل أحيانًا إلى 30 ألف ريال، ولكن متوسط أسعار العرائس 1500 ريال ويختلف باختلاف خبرة الميك آب أرتست.

وتابعت الدغيثر خلال لقائها في برنامج الراصد أن الأسعار تصل إلى 30 ألف ريال، ليرد المذيع عبدالله الغنمي: “30 ألف عشان مكياج ليلة.. راح المهر”!

تفاوت الأسعار

وقالت مستخدمات لمنصة إكس: إن ما يحدد الأسعار هو مركز التجميل وسمعته فهناك مراكز كبيرة، وهناك صالونات صغيرة، كما أن المنتجات وجودتها ونوع الماركة لها دور في تحديد السعر، وكذلك كون الميك أب أرتست تسكن نفس المدينة أو قادمة من مدينة أخرى، وكذلك أحيانًا تطلب العروس حضور الميك أب إلى القاعة أو منزلها لعمل المكياج وليس في مركز التجميل وهي أشياء عديدة تحدد السعر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة