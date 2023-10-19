الغزارة التهديفية شعار مباريات دوري روشن عودة دوري روشن السعودي بـ4 مباريات غدًا أسمنت الجوف تعلن عن جدولة ديون بقيمة 48.92 مليون ريال نيمار بعد إصابته بالصليبي: اللحظة الأسوأ في حياتي تراجع أسعار النفط مع استمرار أزمة غزة “الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية الأرصاد: 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة.. 39 مئوية الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية
أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تلقيها خطاباً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يفيد بموافقة وزارة المالية على جدولة الدين المستحق على الشركة والبالغ نحو 48.92 مليون ريال، على أن يكون سداد الدين على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، أن الدين المستحق لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ناتج عن عدم سداد الشركة للمقابل المالي للاستغلال من عام 2017 إلى عام 2022.
وأضافت شركة أسمنت الجوف، أن الأثر المالي الإيجابي سوف يظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2023.