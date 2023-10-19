أسمنت الجوف تعلن عن جدولة ديون بقيمة 48.92 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تلقيها خطاباً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يفيد بموافقة وزارة المالية على جدولة الدين المستحق على الشركة والبالغ نحو 48.92 مليون ريال، على أن يكون سداد الدين على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028.

جدولة الديون المستحقة

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، أن الدين المستحق لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ناتج عن عدم سداد الشركة للمقابل المالي للاستغلال من عام 2017 إلى عام 2022.

الأثر المالي الإيجابي

وأضافت شركة أسمنت الجوف، أن الأثر المالي الإيجابي سوف يظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2023.