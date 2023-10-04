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أسواق النفط العالمية تترقب اجتماعًا هامًّا لـ أوبك بلس

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
أسواق النفط العالمية تترقب اجتماعًا هامًّا لـ أوبك بلس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تترقب أسواق النفط العالمية، قرارًا هامًّا بشأن أسعار النفط من قبل منظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، فيما تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات مساء أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تحديثات عن الإمدادات من اجتماع “أوبك بلس”، بعد أن سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار.

توقعات لقرارات أوبك بلس

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لـ “رويترز”: إنه من غير المرجح أن تعدل أوبك+ سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة اليوم الأربعاء، إذ يؤدي نقص الإمدادات وارتفاع الطلب إلى صعود أسعار النفط. ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في الرابع من أكتوبر.

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وبحسب “رويترز” من المتوقع أن تُبقي “أوبك بلس” إنتاجها دون تغيير عندما تجتمع اليوم الأربعاء، مما يحافظ على إمدادات الخام محدودة في الأسواق.

مناقشات اجتماع أوبك بلس

وسيكون التركيز على التحديث المتوقع لخطط المملكة العربية السعودية وروسيا بشأن تخفيضاتهما الطوعية للنفط، بعدما قرروا تخفيضات تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا حتى نهاية العام، وقالوا إنهم سيراجعون قرارات الخفض شهريًّا.

ومع ارتفاع أسعار النفط، أشار بعض المحللين إلى احتمال متزايد لاستمرار التخفيضات الطوعية السعودية. ويتوقع آخرون تمديد القيود على إنتاج النفط حتى عام 2024. بحسب تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال فيها: إن تخفيضات أوبك + ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وأنه لم يتم استهداف الأسعار.

القرارات السعودية بشأن النفط

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن القرارات السعودية الأخيرة بشأن أسعار النفط وخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023، تستهدف استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية المضطربة، بينما تجاوزت أسعار خام برنت سقف الـ 94 دولارًا، تحت تأثير القرارات السعودية الأخيرة.

وتحدث وزير الطاقة، خلال مقابلة أجراها مع مذيع فوكس نيوز الشهير بريت باير الشهر الماضي، عن قرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط في وقت كانت فيه أسعار النفط العالمية مرتفعة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال المقابلة، أن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار أسواق النفط، وليس تحقيق الربح.

صدور تقرير مخزونات النفط

ومن المنتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بانخفاض طفيف في مخزون الخام قدره 92 ألف برميل.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 21 سنتًا عند 90.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 89.50 دولار.

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