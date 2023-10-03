أشياء على الطلاب فعلها خلال فترة الاختبارات فهد المرداسي: الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب ليتيتيا جيمس تسعى لهدم إمبراطورية ترامب العقارية فمن هي؟ جائزة الأميرة صيتة تطلق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين بجوائزها تشيلسي يصعد 5 مراكز بعد الفوز على فولهام إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بشأن علامته التجارية x رحلات برية وبحرية وجناح أسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي 3 سيناريوهات متاحة بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان شاومي تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية لها بسعر غير متوقع ريمونتادا رونالدو وتاليسكا تقود النصر للصدارة بثلاثية في استقلال دوشنبه
وجه خبراء وأطباء العديد من النصائح إلى الطلاب خلال فترة الاختبارات، مشددين على ضرورة الحصول على وقت كافٍ من النوم ليلًا.
وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” العديد من النصائح إلى الطلاب ومنها رسالة محمد عويس والتي قال فيها: 1- لا تغش ولا تعود نفسك على الغش، وذاكر ولا يهمك أي واحد يقولك الاختبار سهل أو من صدقك تذاكر، تراه جالس يذاكر أكثر منك، وملخصاتك لا تعطيها لأحد ليلة الاختبار أو يوم الاختبار، وفي وقت الاختبار استعن بالله واقرأ الأذكار وغيره.
كما شدد معلقون على ضرورة ترك الجوال قبل النوم بفترة كافية حتى لا يؤثر على العقل ويسبب أي أرق أو قلق في النوم، مع تناول أطعمة ومشروبات تفيد الجسد وتزيد النشاط والابتعاد عن طعام “التيك أواي” الذي يحمل من الأضرار ما لا يمكن تخيله.
ويمكن للحصول على الهدوء والتخلص من التوتر، أخذ شهيق وإغماض العينين ثم البدء بإخراج الزفير على مهل، وهي خطوة تقلل من القلق وتنظم عملية التنفس، وتفيد خلال فترة الاختبارات حال التعود عليها.
وقدمت ليلى نصائح أخرى للطلاب وقالت:
1ـ تجنب الإكثار من شرب المنبهات (الشاي والقهوة).
2ـ تناول الغذاء الصحي.
3ـ ممارسة الرياضة.
4ـ الحصول على النوم الكافي.