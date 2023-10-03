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منها ترك الجوال قبل النوم بفترة كافية

أشياء على الطلاب فعلها خلال فترة الاختبارات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
أشياء على الطلاب فعلها خلال فترة الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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وجه خبراء وأطباء العديد من النصائح إلى الطلاب خلال فترة الاختبارات، مشددين على ضرورة الحصول على وقت كافٍ من النوم ليلًا.

4 نصائح للطلاب

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” العديد من النصائح إلى الطلاب ومنها رسالة محمد عويس والتي قال فيها: 1- لا تغش ولا تعود نفسك على الغش، وذاكر ولا يهمك أي واحد يقولك الاختبار سهل أو من صدقك تذاكر، تراه جالس يذاكر أكثر منك، وملخصاتك لا تعطيها لأحد ليلة الاختبار أو يوم الاختبار، وفي وقت الاختبار استعن بالله واقرأ الأذكار وغيره.

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ترك الجوال

كما شدد معلقون على ضرورة ترك الجوال قبل النوم بفترة كافية حتى لا يؤثر على العقل ويسبب أي أرق أو قلق في النوم، مع تناول أطعمة ومشروبات تفيد الجسد وتزيد النشاط والابتعاد عن طعام “التيك أواي” الذي يحمل من الأضرار ما لا يمكن تخيله.

ويمكن للحصول على الهدوء والتخلص من التوتر، أخذ شهيق وإغماض العينين ثم البدء بإخراج الزفير على مهل، وهي خطوة تقلل من القلق وتنظم عملية التنفس، وتفيد خلال فترة الاختبارات حال التعود عليها.

وقدمت ليلى نصائح أخرى للطلاب وقالت:

1ـ تجنب الإكثار من شرب المنبهات (الشاي والقهوة).

2ـ تناول الغذاء الصحي.

3ـ ممارسة الرياضة.

4ـ الحصول على النوم الكافي.

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