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حالة يمكن أن تصيب البالغين أو الأطفال

أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية
المواطن - فريق التحرير

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يتسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية في عدة مشاكل صحية، من بينها اضطرابات النزيف، وهي حالة يمكن أن تصيب البالغين أو الأطفال.

وبحسب ما نقلت العربية عن موقع Business Insider، يمكن التغلب على بعض حالات النقص البسيط في عدد الصفائح الدموية من خلال تناول الأطعمة الخارقة التالية:

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  1. سبانخ

تعد السبانخ مصدرًا قويًّا للعناصر الغذائية، بما يشمل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. إنها عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.

  1. بابايا

تحتوي البابايا، الغنية أيضًا بفيتامين C، على إنزيم يسمى غراء، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما يُعزز إنزيم الغراء جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات.

  1. رمان

يمتلئ الرمان بمضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحماية الصفائح الدموية الموجودة من التلف.

  1. بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للزنك، الذي يلعب دورًا حيويًّا في تنظيم إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تحتوي على فيتامين K، الذي يدعم تخثر الدم السليم.

  1. جذور الشمندر

الشمندر غني بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. يمكن أن تحفز تلك العناصر الغذائية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة عدد الصفائح الدموية.

  1. البروتين الخالي من الدهون

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لإنتاج مكونات الدم، بما يشمل الصفائح الدموية.

  1. كيوي

يشتهر الكيوي بأنه مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين K، وكلاهما يمكن أن يدعم صحة الصفائح الدموية وإنتاجها. كما أنه يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم.

  1. الشوكولاتة الداكنة

تتميز الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، باحتوائها على مضادات الأكسدة بنسب كبيرة وهو ما يمكن أن يزيد من عدد الصفائح الدموية ويحميها من الإجهاد التأكسدي.

  1. المكسرات

إن اللوز والجوز غنيان بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الصفائح الدموية ومنع تدميرها.

  1. الفواكه الحمضية

تحتوي ثمار الحمضيات على نسبة وفيرة من فيتامين C، المعروف بتعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تعزز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، ما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.

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