أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية تسريبات .. ليونيل ميسي يحسم جائزة الكرة الذهبية 2023 أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور تكريم خاص لـ رونالدو قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي دونالد ترامب يسخر من نتانياهو توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد
يتسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية في عدة مشاكل صحية، من بينها اضطرابات النزيف، وهي حالة يمكن أن تصيب البالغين أو الأطفال.
وبحسب ما نقلت العربية عن موقع Business Insider، يمكن التغلب على بعض حالات النقص البسيط في عدد الصفائح الدموية من خلال تناول الأطعمة الخارقة التالية:
تعد السبانخ مصدرًا قويًّا للعناصر الغذائية، بما يشمل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. إنها عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.
تحتوي البابايا، الغنية أيضًا بفيتامين C، على إنزيم يسمى غراء، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما يُعزز إنزيم الغراء جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات.
يمتلئ الرمان بمضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحماية الصفائح الدموية الموجودة من التلف.
تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للزنك، الذي يلعب دورًا حيويًّا في تنظيم إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تحتوي على فيتامين K، الذي يدعم تخثر الدم السليم.
الشمندر غني بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. يمكن أن تحفز تلك العناصر الغذائية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة عدد الصفائح الدموية.
توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لإنتاج مكونات الدم، بما يشمل الصفائح الدموية.
يشتهر الكيوي بأنه مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين K، وكلاهما يمكن أن يدعم صحة الصفائح الدموية وإنتاجها. كما أنه يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم.
تتميز الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، باحتوائها على مضادات الأكسدة بنسب كبيرة وهو ما يمكن أن يزيد من عدد الصفائح الدموية ويحميها من الإجهاد التأكسدي.
إن اللوز والجوز غنيان بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الصفائح الدموية ومنع تدميرها.
تحتوي ثمار الحمضيات على نسبة وفيرة من فيتامين C، المعروف بتعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تعزز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، ما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.