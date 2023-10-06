Icon

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon تشكيل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي Icon أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك Icon أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا Icon سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها Icon “المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة Icon أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى Icon مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية Icon النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول Icon شرط لـ التسجيل في حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 71 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يبلغ ارتفاعه 191.2 متر

أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ستُصبح أستراليا الغربية موطنًا لأطول مبنى خشبي في العالم، قريبًا، بعدما أعطت السلطات في مدينة بيرث الضوء الأخضر لخطة إنشاء برج “هجين” يبلغ ارتفاعه 191.2 متر (627 قدمًا)، سيُشيّد بواسطة استخدام كتل خشبية.

ضوء أخضر

وأعطت لجنة تقييم التنمية المشتركة للمترو الداخلي والجنوبي (JDAP) في بيرث الضوء الأخضر الخميس، فيما يخص اقتراح شركة التطوير “Grange Development” لبناء ناطحة السحاب، التي أُطلق عليها اسم مبنى “C6” راهنًا، والتي سيبلغ ارتفاعها ضعف حجم حامل الرقم القياسي الحالي تقريبًا.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني

حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني

السفير الفرنسي يحتفي بالقهوة السعودية في يومها العالمي

السفير الفرنسي يحتفي بالقهوة السعودية في يومها العالمي

وأوضح المطوّرون أنّ نسبة 42% من البرج المقترح ستُبنى من الخشب، فيما تُصنّع الأعمدة والأساسات من الخرسانة المسلحة، بحسب سي إن إن.

تفاصيل البناء

وبحسب مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري، فإن ارتفاعه عند اكتماله، سيتجاوز أطول مبنى هجين في العالم استُخدمت مادة الخشب والخرسانة في بنائه، وهو برج أسينت في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية. ويبلغ ارتفاع هذا البرج 25 طبقة أو 86 مترًا (284 قدمًا).

وسيكون البناء المقترح، الواقع في شارع تشارلز جنوب مدينة بيرث، أطول أيضًا من المقر الرئيسي لشركة “Atlassian” للأخشاب الهجينة في سيدني، المؤهّل للمطالبة بتسجيل الرقم القياسي لصالحه من “Ascent”، غير أنّ عملية بنائه لم تكتمل بعد.

وأسوة بـ”Atlassian”، سيجمع برج C6 المقترح بين عوارض خشبية مصفّحة وهيكل خارجي فولاذي لدعم الهيكل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف