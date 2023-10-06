أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا

ستُصبح أستراليا الغربية موطنًا لأطول مبنى خشبي في العالم، قريبًا، بعدما أعطت السلطات في مدينة بيرث الضوء الأخضر لخطة إنشاء برج “هجين” يبلغ ارتفاعه 191.2 متر (627 قدمًا)، سيُشيّد بواسطة استخدام كتل خشبية.

ضوء أخضر

وأعطت لجنة تقييم التنمية المشتركة للمترو الداخلي والجنوبي (JDAP) في بيرث الضوء الأخضر الخميس، فيما يخص اقتراح شركة التطوير “Grange Development” لبناء ناطحة السحاب، التي أُطلق عليها اسم مبنى “C6” راهنًا، والتي سيبلغ ارتفاعها ضعف حجم حامل الرقم القياسي الحالي تقريبًا.

وأوضح المطوّرون أنّ نسبة 42% من البرج المقترح ستُبنى من الخشب، فيما تُصنّع الأعمدة والأساسات من الخرسانة المسلحة، بحسب سي إن إن.

تفاصيل البناء

وبحسب مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري، فإن ارتفاعه عند اكتماله، سيتجاوز أطول مبنى هجين في العالم استُخدمت مادة الخشب والخرسانة في بنائه، وهو برج أسينت في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية. ويبلغ ارتفاع هذا البرج 25 طبقة أو 86 مترًا (284 قدمًا).

وسيكون البناء المقترح، الواقع في شارع تشارلز جنوب مدينة بيرث، أطول أيضًا من المقر الرئيسي لشركة “Atlassian” للأخشاب الهجينة في سيدني، المؤهّل للمطالبة بتسجيل الرقم القياسي لصالحه من “Ascent”، غير أنّ عملية بنائه لم تكتمل بعد.

وأسوة بـ”Atlassian”، سيجمع برج C6 المقترح بين عوارض خشبية مصفّحة وهيكل خارجي فولاذي لدعم الهيكل.