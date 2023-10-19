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قد تدلّ على تلف الدماغ

أعراض السكتة الدماغية لدى النساء منها الحازوقة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
أعراض السكتة الدماغية لدى النساء منها الحازوقة
المواطن - فريق التحرير

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قالت الدكتورة إليزا ميلر، طبيبة الأعصاب بمركز إيرفينغ الطبي في جامعة نيويورك-بريسبيتيريان/ جامعة كولومبيا، استنادًا إلى بحث أجرته جمعية القلب الأمريكية: إن “الدماغ حساس للغاية إذا أصيب بسكتة”، فالدماغ البشري يحتوي على 86 مليار خلية عصبية، ويفقد الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في كل دقيقة تمر 1.9 مليون منها.

ويُعتبر التعرّف السريع إلى مؤشرات السكتة الدماغية أحد أفضل الطرق لإنقاذ الحياة.

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و”BE-FAST” (كن سريعًا) يُعد وسيلة التذكير المستخدمة لتحديد السكتة الدماغية. ويرمز إلى فقدان التوازن، وتغيرات البصر، وتدلي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة النطق، ووقت الاتصال برقم الطوارئ.

ورغم أنّ “BE-FAST” يساعد على تحديد الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية، إلا أنه قد لا يعكس تجربة السكتة الدماغية لدى جميع الأشخاص. وأوضحت الدكتورة هيرا كامدار، الأستاذة المساعدة بعلم الأعصاب في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أنّ مجموعة متزايدة من الأبحاث الآن تُظهر أنّ النساء يعانين في كثير من الأحيان من أعراض غير نموذجية قد تكون طفيفة ومبهمة بشكل أكبر.

السكتة الدماغية

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تُعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي الخامس للوفاة بين النساء، وتعتقد كامدار أنّ الأعراض غير العادية التي يتم التغاضي عنها تساهم بارتفاع معدل الوفيات. وقد يشكلّ التعرّف إلى العلامات الفرق بين التعافي الكامل وأسوأ السيناريوهات: أي العجز الدائم أو حتى الموت.

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة في عبارة “BE-FAST”، ترى كامدار أنّ بعض العلامات الأقل وضوحًا للسكتة الدماغية التي تظهر لدى النساء تشمل الصداع الشديد، والضعف العام، والتعب العام، وضيق التنفس، وآلام الصدر، والغثيان، والقيء، وضباب الدماغ، والحازوقة.

وأضافت كامدار أنّ هذه الأعراض تظهر فجأة، وقد يتم الخلط بينها وبين مشكلة صحية أخرى، وقد لا تظهر على جانب واحد فقط من الجسم (ضعف العضلات من جانب واحد شائع لدى الأشخاص الذين يصابون بالسكتة الدماغية). بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأعراض لن تتحسّن مع مرور الوقت.

الحازوقة

قد تبدو بعض الأعراض المدرجة ضمن القائمة، مثل الحازوقة، عرضية للوهلة الأولى، غير أنّ ثمة أبحاث تشير إلى أن الحازوقة المرتبطة بالسكتة الدماغية قد تدلّ على تلف الدماغ في مناطق مثل النخاع المستطيل الذي يتحكم بالتنفس، والقشرة فوق الخيمة التي تشارك بالتحكم في الحركة.

وتُصبح هذه الأعراض مدعاة للقلق عندما تكون شديدة بما يكفي لإضعاف وظائفك، مثل الشعور بالضعف الشديد والتعب لدرجة أنك غير قادر جسديًّا على النهوض من السرير.

وبالمثل، أوضحت كامدار: “كل حازوقة لا تؤشر إلى سكتة دماغية، لكنها تصبح مثيرة للقلق إذا كانت تؤذي حلقك أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل القيء”.

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