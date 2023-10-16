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نيويورك تتصدر القائمة

أغنى مدن العالم تضم أكبر عدد من المليونيرات

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
أغنى مدن العالم تضم أكبر عدد من المليونيرات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصدرت شركة هينلي آند بارتنرز تقريرها السنوي عن أغنى مدن العالم، وتستند نتائج التقرير إلى مدى سرعة نمو عدد المليونيرات في السنوات العشر الماضية في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم.

قائمة أغنى دول حول العالم

قامت شركة New World Wealth، وهي شركة معلومات عالمية، بجمع بيانات من 97 مدينة عبر تسع مناطق حول العالم. وصنف التقرير المدن على أساس عادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف فرد من ذوي الثروات العالية، مع التركيز على أولئك الذين لديهم أكثر من 10 ملايين دولار من الأصول القابلة للاستثمار.

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وجاءت قائمة أغنى 10 مدن في العالم كالتالي:

  1. مدينة نيويورك، نيويورك
  2. طوكيو، اليابان.
  3. منطقة الخليج، كاليفورنيا.
  4. لندن، المملكة المتحدة.
  5. سنغافورة، سنغافورة.
  6. لوس انجلوس كاليفورنيا.
  7. هونج كونج، بكين.
  8. شنغهاي، الصين.
  9. سيدني، أستراليا.

نيويورك تتصدر القائمة

جاءت مدينة نيويورك في صدارة القائمة. ووجد التقرير أنه في الفترة من 2012 إلى 2022، شهدت المدينة نموًّا بنسبة 40% في عدد سكانها من الأفراد ذوي الثروات العالية.

ووفقًا لتقرير شركة Henley & Partner، تعد مدينة نيويورك موطنًا لـ 340 ألف فرد تزيد ثرواتهم عن مليون دولار، و724 مليونيرًا، و58 مليارديرًا.

طوكيو بالمركز الثاني

وجاءت طوكيو كثاني أغنى مدينة في القائمة، ويبلغ عدد سكان المدينة اليابانية 290.300 من الأفراد ذوي الثروات العالية. وتعد طوكيو موطنًا لـ 250 مليونيرًا و14 مليارديرًا.

وشهدت المدينة اليابانية انخفاضًا بنسبة 5% في النمو السكاني الفردي من ذوي الثروات العالية في الفترة من 2012 إلى 2022. وعلى الرغم من ذلك، تمثل طوكيو 21% من مليونيرات اليابان.

منطقة كاليفورنيا

وتضم منطقة خليج كاليفورنيا، سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، تعد منطقة الخليج موطنًا لـ 285000 من الأفراد ذوي الثروات العالية، وهناك 629 مليونيرًا و63 مليارديرًا. شهدت منطقة كاليفورنيا نموًّا بنسبة 68% في عدد سكانها من الأفراد ذوي الثروات العالية في الفترة من 2012 إلى 2022. وفقًا لدراسة أجرتها.

 

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