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سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقًا

أفصحوا عن جميع مصادر دخل أفراد الأسرة لـ الضمان الاجتماعي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
أفصحوا عن جميع مصادر دخل أفراد الأسرة لـ الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملًا، للضمان الاجتماعي، علمًا بأنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقًا.

الزيادة بمعاش الضمان الاجتماعي

وقالت الموارد البشرية في وقت سابق: إنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.

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تلمس حاجة المواطنين

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

كما تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

 

 

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