أفصحوا عن جميع مصادر دخل أفراد الأسرة لـ الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملًا، للضمان الاجتماعي، علمًا بأنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقًا.

الزيادة بمعاش الضمان الاجتماعي

وقالت الموارد البشرية في وقت سابق: إنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.