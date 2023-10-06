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منها مرق الدجاج والخضروات

أفضل الأطعمة والمشروبات لمحاربة الإنفلونزا

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
أفضل الأطعمة والمشروبات لمحاربة الإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر مرقة اللحم من أفضل الأطعمة لمحاربة الإنفلونزا، لاحتوائها على المعادن اللازمة لتقوية الجسم.

أطعمة مفيدة

وبحسب الدكتور محمد علي الأحمدي بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، من الأطعمة المفيدة أيضًا، مرق الدجاج، والخضروات، مثل الجرجير والخس لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والمياه، والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والكيوي، والشاي بالأعشاب.

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أما في حال الإصابة بمرض الإنفلونزا يجب الابتعاد عن الكافيين ومنتجات الألبان والسكر والسكريات والتوابل الحارة.

وبدأ موسم الإنفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول، فيما دعت وزارة الصحة إلى عدم تعريض النفس إلى لمضاعفات الإصابة الخطيرة، والمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي.

تكوين المناعة

ويستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى أسبوعين بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، لكن يمكن الاستفادة من اللقاح حتى وإن تلقيته بعد بدء موسم الإنفلونزا.

وعادةً ما يكون أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ لذا يجب الحرص على أن تكون قد تلقيت اللقاح بحلول نهاية شهر أكتوبر.

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