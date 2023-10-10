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منها الطاقة المتجددة والأمن السيبراني

أفضل تخصصات جامعية في المستقبل 

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
أفضل تخصصات جامعية في المستقبل 
المواطن - فريق التحرير

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تعد العديد من التخصصات الجامعية مطلوبة بشكل كبير، وسيزيد الطلب عليها بشكل أكبر في المستقبل، وذلك بناء على دراسات عالمية أجراها موقع research.

وقدم مختصون قائمة تضم أفضل 10 تخصصات جامعية في المستقبل، وجاءت كما يلي:

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أفضل تخصصات جامعية في المستقبل

1 – تخصص الطاقة المتجددة Alternative and renewable energy

2 – تخصص الأمن السيبراني Cyber security

3 – تخصص الروبوتات Robotics

4 – تخصص الهندسة النووية Nuclear Engineering

5 – تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence

6 – تخصص هندسة البرمجيات Software engineering

7 – تخصص علوم البيانات الضخمة Data Science and Analytics

8 – تخصص نظم المعلومات الإدارية Administrative information system

9 – تخصص هندسة الميكانيك Mechanical Engineering

10 – تخصص تصميم الألعاب Games design

تخصصات المستقبل في السعودية

وهناك العديد من التخصصات المهمة التي تزيد نسبة الاحتياج إليها بوتيرة متسارعة في المملكة ومنها:

1 – مجال التجزئة والمنشآت الصغيرة
إدارة الأعمال.
التسويق.
العلوم المالية.
القانون.
2 – تخصصات القطاع المالي
الاقتصاد.
التمويل والاستثمار.
الرياضيات التكميلية.
الاقتصاد الإسلامي.
المحاسبة.
3 – التخصصات الصحية
التمريض.
العلاج الطبيعي.
الصحة العامة.
الطب البشري.
الصيدلة.
4 – تخصصات المحميات البرية
الأحياء.
الجغرافيا.
العلوم البيئية.

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