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الاتحاد يتصدر والهلال ثانيًا

أفضل 10 فرق تمريرًا في دوري روشن

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
أفضل 10 فرق تمريرًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من الأندية، وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار بدقة تمريراته.

الاتحاد الأكثر تمريرًا

ويُعد الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، أكثر الفرق تمريرًا في دوري روشن السعودي برصيد 5102 تمريرة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني بـ5081 تمريرة، ثم النصر بـ4989 تمريرة.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع بـ4664 تمريرة، ثم التعاون بـ4362 تمريرة، يليه الاتفاق بـ4205 تمريرة، الأهلي بـ3938 تمريرة، الفتح 3882 تمريرة، الخليج 3828 تمريرة والطائي بـ3772 تمريرة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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