أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن

شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، وخطف الكولومبي جوستافو كويلار الأنظار مع الشباب بدقة تمريراته.

كويلار الأكثر تمريرًا

ويُعد كويلار أكثر اللاعبين تمريرًا في دوري روشن السعودي برصيد 696 تمريرة، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز برصيد 669 تمريرة، ثم أشرف المهديوي بـ664 تمريرة مع التعاون.

ويتواجد نجم النصر، مارسيلو بروزوفيتش في المركز الرابع بـ660 تمريرة، ثم نجم الاتحاد، فابينيو بـ640 تمريرة، يليه نجم الشباب، إيفر بانيغا بـ638 تمريرة، ثم نجم التعاون، ألفارو ميدران بـ598 تمريرة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نغولو كانتي المركز الثامن بقائمة الأكثر تمريرًا برصيد 594 تمريرة، ثم نجم الاتفاق، جوردان هندرسون بـ571 تمريرة، يليه نجم الأهلي، فرانك كيسيه بـ563 تمريرة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة، يليه الفتح والاتفاق بـ17 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.