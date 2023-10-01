أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات

كشفت شركة كارماغيدون الإيطالية للسيارات النقاب عن أحدث ابتكاراتها وهي أقصر سيارة في العالم، وتسير بخمس عجلات.

أقصر سيارة في العالم

ويأتي تصميم السيارة من خلال تقطيع سيارة Fiat Panda إلى النصف، لتحطم الرقم القياسي السابق بحجمها الصغير، كأقصر سيارة في العالم، إذ إنها ترتفع عن الأسفلت فقط بـ 3 سم.

وأوضح رودي كوتشي، أحد أعضاء المجموعة أن الإلهام وراء إنشاء أقصر سيارة في العالم نابع من الرغبة في الأصالة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو دفع حدود تصميم السيارة وجذب الانتباه على نطاق عالمي.

أقصر سيارة في العالم

ولفتت المجموعة إلى أنها اختارت سيارة “Fiat Panda”؛ لأنها سيارة مميزة للغاية في إيطاليا وتكتسب شهرة عالمية ببطء.

وقال ماتيو مارزيتي وهو عضو آخر في الفريق: “لقد قطعنا القشرة بأكملها بشفرة دائرية متبعة الخط الطبيعي للسيارة”، مشيرًا إلى أنهم واجهوا تحديًا عندما تعلق الأمر بأنبوب العادم، حيث أطلق محرك السيارة أبخرة داخل الجسم.