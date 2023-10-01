Icon

الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه Icon أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات Icon كثرة الواجبات والاختبارات تحسن مستوى الطالب وقد تصيبه بالاكتئاب! Icon 3 مزايا لقرار تأمين المركبات ومطلب بتحجيم أسعار شركات التأمين Icon رونالدو في الصدارة وحيدًا ومنافسة مشتعلة على وصافة الهدافين Icon رياض محرز أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للفرص Icon مناشدة خريجات التربية: سنوات ننتظر وضاع العمر سدى! Icon موسم الإنفلونزا الموسمية بدأ فلماذا نحتاج لأخذ اللقاح كل عام؟ Icon 6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر Icon أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار السيارات
حصاد اليوم
ترتفع عن الأسفلت فقط بـ 3 سم

أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت شركة كارماغيدون الإيطالية للسيارات النقاب عن أحدث ابتكاراتها وهي أقصر سيارة في العالم، وتسير بخمس عجلات.

أقصر سيارة في العالم

ويأتي تصميم السيارة من خلال تقطيع سيارة Fiat Panda إلى النصف، لتحطم الرقم القياسي السابق بحجمها الصغير، كأقصر سيارة في العالم، إذ إنها ترتفع عن الأسفلت فقط بـ 3 سم.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي

تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي

ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض

ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض

وأوضح رودي كوتشي، أحد أعضاء المجموعة أن الإلهام وراء إنشاء أقصر سيارة في العالم نابع من الرغبة في الأصالة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو دفع حدود تصميم السيارة وجذب الانتباه على نطاق عالمي.

أقصر سيارة في العالم

ولفتت المجموعة إلى أنها اختارت سيارة “Fiat Panda”؛ لأنها سيارة مميزة للغاية في إيطاليا وتكتسب شهرة عالمية ببطء.

وقال ماتيو مارزيتي وهو عضو آخر في الفريق: “لقد قطعنا القشرة بأكملها بشفرة دائرية متبعة الخط الطبيعي للسيارة”، مشيرًا إلى أنهم واجهوا تحديًا عندما تعلق الأمر بأنبوب العادم، حيث أطلق محرك السيارة أبخرة داخل الجسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم