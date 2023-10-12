أكاديمية الحفر “صدى” تعلن عن فرص توظيف وتدريب

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
3- العمر (18 -24).
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).
– راتب شهري.
– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
– تأمين طبي.
– الوصول إلى المرافق الترفيهية.
– الزي الرسمي مجاناً.
– توفير الفطور والغداء مجاناً.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.
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