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لحملة الثانوية في جدة

أكاديمية الحفر “صدى” تعلن عن فرص توظيف وتدريب

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
أكاديمية الحفر “صدى” تعلن عن فرص توظيف وتدريب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
3- العمر (18 -24).
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

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مزايا البرنامج:

– راتب شهري.
– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
– تأمين طبي.
– الوصول إلى المرافق الترفيهية.
– الزي الرسمي مجاناً.
– توفير الفطور والغداء مجاناً.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

التفاصيل والموعد:

اضغط هنا

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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