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في عدة مجالات منها الأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات

أكاديمية طويق تؤهل 300 مواطن في أكثر من 100 برنامج

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
أكاديمية طويق تؤهل 300 مواطن في أكثر من 100 برنامج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أكاديمية طويق أنها تستهدف تأهيل أكثر من 3,000 مستفيد، في أكثر من 100 برنامج بأكثر من 3,000 شهادة احترافية حتى عام 2025م، في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة.

برامج أكاديمية طويق

كما تستهدف أكاديمية طويق عبر شراكتها مع منظمة CompTIA إلى تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ولمتابعة أحدث المعسكرات والبرامج زيارة الرابط .

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شراكة مع منظمة CompTIA

وكانت الأكاديمية أعلنت اليوم عن توقيع عقد شراكة مع منظمة CompTIA بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة عبر إطلاق برامج متخصصة بشهادات احترافية معتمدة.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

حملة خذ العلم

وكانت الأكاديمية أطلقت في وقت سابق حملة “خذ العلم” والتي تتضمن بدء التسجيل في أكثر من 50 معسكرًا وبرامج منتهية بالتوظيف للمتميزين في أبرز مجالات التقنية الحديثة بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.

وتنطلق معسكرات وبرامج أكاديمية طويق من احتياجات سوق العمل وذلك عبر دراسات استشراف وظائف سوق العمل السعودي، مسح أكاديمية طويق للشركاء، والشواغر الوظيفية في برامج التوظيف.

مجالات خذ العلم

ومن أبرز المجالات في خذ العلم التي تقدمها أكاديمية طويق هي:

– الأمن السيبراني
– الحوسبة السحابية
– الذكاء الاصطناعي
– علم البيانات
– التصميم والتصنيع الرقمي
– تقنيات الميتافيرس
– البرمجة
– تجربة المستخدم

المسارات:

– مسار الجامعيين
– مسار الخريجين
– مسار الموظفين
– مسار الناشئين

أكاديمية طويق

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