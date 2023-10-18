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شاموسكا ينفرد بصدارة القائمة

أكثر المدربين تواجدًا في دوري روشن

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
أكثر المدربين تواجدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، أكثر المدربين تواجدًا في دوري روشن السعودي.

شاموسكا يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن المدربين الأكثر تواجدًا في البطولة، وجاء شاموسكا في صدارة القائمة برصيد 150 مباراة مع مختلف الفرق التي قادها.

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شاموسكا
شاموسك – المصدر @SPL

وبدأ شاموسكا مسيرته التدريبية في الملاعب السعودية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، وتولى قيادته في 83 مباراة، وقاد الهلال في 3 لقاءات، ثم تولى تدريب الشباب في 25 مواجهة.

وتولى شاموسكا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الموسم الرياضي الماضي، وقاده في 39 مباراة بالدوري حتى الآن، وحقق نتائج مميزة معه، ليستمر في قيادته هذا الموسم.

شاموسكا
شاموسكا – المصدر @SPL

أكثر المدربين تواجدًا بدوري روشن

ويتواجد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش في المركز الثاني بقائمة أكثر المدربين تواجدًا في دوري روشن السعودي، حيث ظهر في 95 مباراة مع فريقي الفيصلي والفيحاء، الذي يتولى تدريبه حاليًا.

وجاء المدير الفني الحالي للوحدة، اليوناني جورجيوس دونيس في المركز الثالث بـ94 مباراة مع الهلال والفتح، بجانب فرسان مكة، يليه مدرب الخليج الحالي، البرتغالي بيدرو إيمانويل بـ73 لقاء، حيث سبق ودرب التعاون والنصر.

فوك رازوفيتش
رازوفيتش – المصدر @SaudiSuperCup

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